Палат: Стэмкос радуется, что мы дошли до финала. Посмотрите, он доволен

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат рассказал о радости капитана команды Стивена Стэмкоса в связи с выходом «Тампы» в финал Кубка Стэнли. В прошлом сезоне, когда «Лайтнинг» стали чемпионами, Стэмкос почти не играл в плей-офф из-за травмы.

«Он провел только один матч в плей-офф прошлого года и забил очень важный гол. Уверен, что он хотел сыграть больше. Сейчас он радуется, что мы дошли до финала. Посмотрите, он доволен. Мы хотим снова победить», – цитирует Палата официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне НХЛ Стэмкос провёл 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 очка, забросив 17 шайб и отдав столько же результативных передач. В плей-офф на счету форварда 17 очков (7+10) в 18 встречах.

Напомним, что первая финальная встреча «Тампы» и «Монреаль Канадиенс» состоится 29 июня в 3:00 мск.