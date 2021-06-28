Экс-игрок «Трактора» Мамаев: я блатной? Это бред какой-то. Так можно сказать про многих

Экс-защитник «Трактора» Данил Мамаев рассказал о выступлении за челябинский клуб, а также о том, как к нему относились в команде, когда он был женат на дочери заместителя губернатора и директора «Трактора» Ивана Сеничева.

«Не было никаких проблем! Женился и женился. Я же не выбирал жениться именно на дочке замгубернатора. Мы с ней встречались шесть лет, ещё с детства общались. Потом она поехала учиться в Челябинск, и я решил с ней поехать. Меня в «Челмет» взяли. Я в ВХЛ играл, там у меня была хорошая статистика. Всех молодых подтягивали в «Трактор», меня тоже. Я закрепился, и все.

Уже столько лет прошло, я всё понял, разобрался во всём, я уже взрослый человек. Так получилось, что мы развелись. Всё бывает в жизни. У нас была хорошая семья, никаких обид у меня нет, она сейчас с другим человеком. Он тоже играл за «Трактор»? Нет, обычный парень. Я его не знаю. Главное, чтобы она была счастлива.

Если написать в поиске «Данил Мамаев», сразу вылезает слово «блатной»? Никаких сложностей с трудоустройством из-за этого нет. Это бред какой-то вообще. Так можно сказать про многих, если на то пошло. Про меня всякое писали, хотя сейчас поутихло уже.

Я старался не читать это. Что там читать, что я блатной? И что меня Сеничев протащил? Это бред. Особенно то, что пишет этот, как его… не помню, как зовут, он в «Тракторе» работал.

Жуков? Точно, Жуков или как его там. Он такую ересь писал про меня. Вот реально у человека зависть, что ли, или жопа горит почему-то. Не знаю. Похоже, он обиженный на жизнь.

Я думаю, что нормальные люди такой бред не будут писать. Что хоккеист блатной, зять Сеничева и всё такое. Мне кажется, это самые настоящие завистники. Надо избегать таких людей и поменьше читать этот бред. Быть добрее просто, наверно. А что пишут – мне без разницы. Мне реально параллельно», – цитирует Мамаева Allhockey.ru.