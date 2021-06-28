Киллорн: нам очень помогает присутствие Стэмкоса не только на льду, но и в раздевалке
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн поделился мнением об игре капитана команды Стивена Стэмкоса.
«Он наш капитан, и нам очень помогает его присутствие не только на льду, но и в раздевалке. Он замечательно играет. С ним наше большинство выглядит по-другому, соперникам приходится подстраиваться, вносить коррективы, потому что его бросок в касание очень опасен.
А еще он блестяще играет пять на пять, выигрывает вбрасывания. Он очень много делает для команды, и его авторитет помогает нам вне площадки», – цитирует Киллорна официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в первом финальном матче Кубка Стэнли «Лайтнинг» встретятся с «Монреаль Канадиенс» 29 июня. Начало игры в 3:00 мск.
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