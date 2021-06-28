Киселевич – об отпуске: жена заставляет вскапывать весь участок, это мне не очень нравится

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказал о том, как он проводит отпуск.

«В последние дни в Череповце была жара за тридцать градусов. Сейчас плюс двадцать пять. Устал от такого пекла. Живу рядом с лесом, купаюсь в водохранилище – всё как в сказке. С детьми каждый день что-то делаем – проходим квесты, активити, готовим, играем в игры, катаемся на велосипеде, гидроцикле и квадроцикле. Но и кроме отдыха, есть много работы на участке.

На день рождения жены нам подарили растения. Плюс она часто покупает что-то и заставляет меня вскапывать весь участок, что мне не очень нравится. Супруга сажает много цветов, и мне теперь всё сложнее косить участок. Она все время следит и ухаживает за растениями. В такую жару их все время надо поливать. У нас не прижились две ёлки – засохли от жары. Очень жалко. А вот пихта наоборот – растет.

В гараже наконец-то поставил стеллажи – разобрал бардак. Оказывается, в обычной жизни столько времени и сил уходит на быт.

Почему выбрал не Мальдивы, а Череповец? В Инстаграме ссылка была, что Роспотребнадзор советовал обратить внимание на курорты Вологодской области. Если серьёзно, за сезон я столько часов провожу в самолете, что в отпуске мне хочется отдохнуть и просто находиться в одном месте. Я не люблю долго лететь, мне что-нибудь поближе – Турцию или Грецию. А с такой погодой в Череповце, как сейчас, мне триста метров до водохранилища. Я просто кайфую здесь.

Получаю удовольствие, когда кошу газон, гуляю по лесу, когда катаемся на квадроцикле и гидроцикле. У меня здесь всё рядом, пробок мало. Такая активность мне больше по душе, чем перелёты, переезды, отель. Меня сейчас жена, конечно, заставит куда-нибудь съездить. Но я стараюсь это откладывать как можно дольше, потому что спокойно отношусь к такому отдыху», – цитирует Киселевича официальный сайт армейцев.