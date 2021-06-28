Уэбер: мне повезло, я оказался в замечательном городе и легендарной команде

Капитан «Монреаль Каналиенс» Ши Уэбер поделился ожиданиями от старта финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

«Если честно, мы живём сегодняшним днём. Мы не задумываемся, где бы хотели оказаться. Сейчас мы находимся там, где хотели быть, но это еще не всё. Так что будем жить текущим моментом, настраиваться и бороться.

Я получаю огромное удовольствие от игры здесь. Мне очень повезло. Я оказался в замечательном городе и легендарной команде.

Да, были непростые времена, но без этого нельзя добиться успеха. Это составная часть пути. Пока всё было очень хорошо, надеюсь, что и дальше всё будет складываться удачно», – цитирует Уэбера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что первая финальная встреча «Тампа» – «Монреаль» состоится 29 июня в 3:00 мск.