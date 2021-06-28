Патрик Марун может завоевать Кубок Стэнли третий раз подряд, выступая за разные команды
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Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун может стать первым игроком в истории НХЛ, побеждавшим в трёх розыгрышах Кубка Стэнли подряд, выступая за разные клубы.
Американец завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» в сезоне-2018/2019. Также хоккеист выигрывал трофей в составе «Тампы» в сезоне-2019/2020.
В данный момент игрок продолжает выступать за «Тампу», которая в сезоне-2020/2021 сыграет в финале турнира с «Монреаль Канадиенс». Первая финальная встреча состоится 29 июня в 3:00 мск.
В минувшем розыгрыше Кубка американец забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи, приняв участие в 18 встречах.
За свою карьеру игрок, кроме «Тампы» и «Сент-Луиса», выступал за «Анахайм», Эдмонтон» и «Нью-Джерси».
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