Профсоюз игроков НХЛ выразил соболезнования Пастрняку в связи с трагедией в его семье
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Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) выразил соболезнования нападающему клуба «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку.
«Игроки и сотрудники NHLPA выражают свои глубочайшие соболезнования Давиду Пастрняку и Ребекке Рольссон в связи с потерей их новорождённого сына Вигго», — такой текст опубликовал офиициальный «твиттер» организации.
Сегодня спортсмен сообщил о том, что его новорождённый сын скончался.
Фото опубликовано в «инстаграме» Давида Пастрняка.
«Вигго Рол Пастрняк. 17 июня 2021 — 23 июня 2021. У нас есть ангел, который наблюдает за нами, мы называем его сыном. Мы всегда будем любить тебя. Пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь, так как переживаем душераздирающее время», — написал хоккеист в своём «инстаграме».
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