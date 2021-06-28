Тарасов: нынешние чемпионаты мира по хоккею не особо интересны

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов рассказал о том, как он относится к чемпионатам мира по хоккею.
«Скажу честно, мне нынешние чемпионаты мира не особо интересны. Раньше, когда там действительно сильнейшие собирались, было иначе. А сейчас… Вот я пробежался по составу тех же канадцев. Ну, нет там ни одной фамилии, которая бы с понятием «сборная Канады» хоть как-то ассоциировалась. Периодически туда вообще ребята из колледжей приезжают. И то, что такая сборная ещё и чемпионом в итоге становится, ещё больше понижает авторитет турнира, рождает скептическое отношение к нему. Да, у нас немного другая политика, руководство ФХР старается собрать сильный состав. Но и тут мы понимаем, что многие ведущие российские игроки продолжают борьбу за Кубок Стэнли, на чемпионате мира их нет. А если на турнир не приезжают сильнейшие, как к нему относиться всерьез?», — цитирует Тарасова «Матч ТВ».
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