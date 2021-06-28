Иван Емец подписал новый контакт с «Ак Барсом»
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Нападающий «Ак Барса» Иван Емец подписал новый контракт с казанским клубом. Об этом сообщил официальный «Твиттер» команды из Татарстана. Нынешнее соглашение действует до 30 апреля 2023 года.
В минувшем сезоне КХЛ 23-летний форвард набрал 4 (4+0) очка при полезности «+8», приняв участие в 18 матчах регулярного чемпионата.
В ВХЛ Емец записал на свой счет 11 (6+5) баллов в 23 играх. В плей-офф набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах.
Предыдущий контракт игрока с «Ак Барсом» действовал до 30 апреля 2022 года.
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