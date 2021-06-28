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Кожевников — о финале Кубка Стэнли: «Тампа» выглядит сильнее

Кожевников — о финале Кубка Стэнли: «Тампа» выглядит сильнее
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился своими ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем».

«Сравнивать две команды трудно, в регулярном чемпионате они не играли, там же всё из-за пандемии в этом сезоне было по-другому. Но «Тампа» выглядит сильнее, у них два сумасшедших игрока — вратарь Василевский и форвард Кучеров. «Монреаль» — жёсткая команда, которая играет в силовой хоккей, плюс у них очень сильная мотивация, они ведь не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года. Надеюсь, что канадцы будут оставаться мужиками и играть честно, но, боюсь, что они всё же попытаются выбить из игры Василевского и Кучерова. Вратарю будут бить по щиткам, а с форвардом мы помним, как было с «Айлендерс», когда против него сыграли грязно и он не смог продолжить матч. Хорошо в том эпизоде Кучерова приложили, думаю, позвонки у него повылетали. К счастью, в следующем матче он играл. Думаю, игроки «Монреаля» начнут хамить, если у них не будет получаться выиграть в хоккей», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

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