Михаил Епишин вернулся в расположение «Витязя»

После года пребывания в «Динамо» из Санкт-Петербурга защитник Михаил Епишин возвращается в хоккейный клуб «Витязь». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба подмосковной команды.

Михаил дебютировал в КХЛ за «Витязь» в сезоне-2015/2016. Он выступал за клуб из Подольска до 2020 года.

В сезоне-2016/2017 Епишин сыграл в 11 матчах регулярного розыгрыша КХЛ и отметился дебютным голом в Континентальной Хоккейной Лиге. Игрок забросил шайбу в ворота хабаровского «Амура».

В минувшем сезоне защитник сыграл в ВХЛ 67 матчей, забил 2 шайбы и отдал 13 результативных передач.