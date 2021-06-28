Михаил Епишин вернулся в расположение «Витязя»
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После года пребывания в «Динамо» из Санкт-Петербурга защитник Михаил Епишин возвращается в хоккейный клуб «Витязь». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба подмосковной команды.
Михаил дебютировал в КХЛ за «Витязь» в сезоне-2015/2016. Он выступал за клуб из Подольска до 2020 года.
В сезоне-2016/2017 Епишин сыграл в 11 матчах регулярного розыгрыша КХЛ и отметился дебютным голом в Континентальной Хоккейной Лиге. Игрок забросил шайбу в ворота хабаровского «Амура».
В минувшем сезоне защитник сыграл в ВХЛ 67 матчей, забил 2 шайбы и отдал 13 результативных передач.
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