Тренер «Монреаля» заявил, что не знает, когда Друен вернётся в команду

Тренер «Монреаля» Люк Ричардсон перед финалом Кубка Стэнли заявил, что клуб не может назвать точные сроки возвращения в команду нападающего Джонатана Друена. Об этом сообщил Sportsnet.

Хоккеист на неопределённое время покинул расположение команды. Такое решение обосновал личными причинами. Игрок покинул расположение команды в конце апреля.

В минувшем сезоне 26-летний форвард провёл 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».

Напомним, первые два матча на своём льду проведёт «Тампа». В полуфинале «Тампа-Бэй» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3), а «Монреаль» выиграл у «Вегас Голден Найтс».



«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли, а «Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).