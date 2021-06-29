НХЛ не нашла нарушений в эпизоде с травмой Никиты Кучерова

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига не нашла нарушений в моменте с травмой российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Мы изучили этот момент и не нашли никакого нарушения», — приводит слова Беттмэна журналист Джо Смит в своём «твиттере».
Напомним, в шестом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3 ОТ) Кучеров сыграл 46 секунд, после чего защитник «островитян» Скотт Мейфилд подъехал к россиянину и сзади ударил его клюшкой, после чего российский форвард вышел на лёд. Участие Кучерова в седьмой встрече было под вопросом, но нападающий провёл всю игру.
Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем» состоится во вторник, 29 июня, на стадионе «Амали-арена» в Тампе. Начало – в 3:00 по московскому времени.
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