«Тампа» открыла счёт в первом матче финала Кубка Стэнли с «Монреалем»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречается с «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Тампы». Первый гол в финале Кубка Стэнли забил Эрик Чернак. Результативной передачей отметился Ондржей Палат.

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Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии составил 4-3. «Лайтнинг» вышли в финал во второй раз подряд. В прошлом году они завоевали Кубок Стэнли, обыграв «Даллас Старз» (4-2).

«Монреаль Канадиенс», в свою очередь в полуфинале прошёл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2.