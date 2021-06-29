Галлахер разбил голову в борьбе с Сергачёвым после свистка. Видео момента
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В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.
В конце третьего периода уже после свистка судей об остановке игры травму получил нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер. Канадский форвард принял участие в стычке с российским защитником «Тампы» Михаилом Сергачёвым. Михаил опрокинул Галлахера на лёд, в результате чего Брендан неудачно ударился, разбил голову и отправился в раздевалку. Главные арбитры встречи Франсис Шаррон и Дэн О'Рурк не зафиксировали нарушения правил в действиях Сергачёва.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.
Второй матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт 1 июля.
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