Кучеров стал первым игроком, набравшим 30 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Кучеров за 18.54 на площадке кроме двух заброшенных шайб отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3».

Российский форвард стал первым игроком, набравшим 30 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Никиты семь заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 19 матчах. Ближайшего преследователя в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ — одноклубника Брейдена Пойнта — он опережает уже на семь очков. В сегодняшнем матче Пойнт отметился ассистентским хет-триком.