Брейден Пойнт установил рекорд «Тампы» в первом матче финала Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. В свою очередь нападающий Брейден Пойнт оформил ассистентский хет-трик, став первым игроком в истории «Тампы», кому удалось сделать три результативные передачи в матче финала Кубка Стэнли.

Кучеров за 18.54 на площадке кроме двух заброшенных шайб отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3». Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 19 бросков, а защитник Михаил Сергачёв за 19.58 на льду записал на свой счёт голевую передачу.