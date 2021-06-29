Кучеров повторил историческое достижение Овечкина в плей-офф НХЛ

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0. В составе победителей двумя заброшенными шайбами и одним ассистом отметился Никита Кучеров.
Таким образом, Кучеров в 35-й раз за карьеру в плей-офф набрал больше одного очка за матч. По этому показателю он сравнялся с Александром Овечкиным, заняв пятое место среди действующих игроков.
Выше располагаются Сидни Кросби (63 очка), Евгений Малкин (51 очко), Райан Гецлаф (37 очков) и Патрик Кейн (36 очков).
Кроме того, Кучеров стал первым игроком, набравшим 30 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Никиты семь заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 19 матчах. Кучеров стал шестым игроком за последние 30 лет, кто смог набрать 30 очков в плей-офф НХЛ за 19 или меньшее количество матчей.
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