В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0. В составе победителей двумя заброшенными шайбами и одним ассистом отметился Никита Кучеров.

Таким образом, Кучеров вышел на пятое место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ. На счету Кучерова 43 шайбы, у Павла Дацюка и Вячеслава Козлова по 42. Выше по этому показателю располагаются Алексей Ковалёв (45 шайб), Сергей Фёдоров (52), Евгений Малкин (64) и Александр Овечкин (71).

Кроме того, Кучеров в 35-й раз за карьеру в плей-офф набрал больше одного очка за матч. По этому показателю он сравнялся с Александром Овечкиным, заняв пятое место среди действующих игроков. Выше располагаются Сидни Кросби (63 очка), Евгений Малкин (51 очко), Райан Гецлаф (37 очков) и Патрик Кейн (36 очков).

Также Кучеров стал первым игроком, набравшим 30 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Никиты семь заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 19 матчах. Кучеров стал шестым игроком за последние 30 лет, кто смог набрать 30 очков в плей-офф НХЛ за 19 или меньшее количество матчей.