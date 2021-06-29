Кучеров – третий игрок в истории НХЛ, набравший 30+ очков в двух плей-офф подряд

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Кучеров за 18.54 на площадке кроме двух заброшенных шайб отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3».

Российский форвард стал первым игроком, набравшим 30 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Никиты семь заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 19 матчах. Также Кучеров стал всего третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось достигнуть рубежа в 30 очков в двух плей-офф подряд. Ранее это удавалось сделать Уэйну Гретцки (1983-1985, 1987-1988) и Марио Лемье (1991-1992).