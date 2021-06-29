«Тампа» и «Монреаль» применили 115 силовых приёмов в первом матче финала Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.
«Тампа» и «Монреаль» применили 115 силовых приёмов в первом матче финала. «Лайтнинг» завершили игру с 57 силовыми приёмами, «Канадиенс» – с 58. У «молний» наиболее активными в силовой борьбе стали форварды Блейк Коулман (11 хитов), Энтони Чирелли (8) и Баркли Гудроу (7), у «Монреаля» – форварды Джош Андерсон (8) и Арттури Лехконен (7), а также защитники Джоэль Эдмундсон и Бен Шьяро (по 7).
Напомним, что в конце третьего периода уже после свистка судей об остановке игры травму получил нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер. Канадский форвард принял участие в стычке с российским защитником «Тампы» Михаилом Сергачёвым. Михаил опрокинул Галлахера на лёд, в результате чего Брендан неудачно ударился, разбил голову и отправился в раздевалку.
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