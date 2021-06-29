Василевский превзошёл результат Хабибулина по числу побед в матчах финалов Кубка Стэнли

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в матче, отразив 18 бросков из 19. Эта победа стала для Василевского пятой в матчах финальных серий Кубка Стэнли. В прошлом сезоне Андрей одержал четыре победы в противостоянии с «Даллас Старз» (4-2). Теперь же он установил новый рекорд для российских вратарей на этой стадии сезона, превзойдя результат бывшего голкипера «Тампы» Николая Хабибулина (4).

Рекордом лиги владеет Жак Плант (25 побед в финалах), на втором месте Кен Драйден (24), на третьем – Тюрк Брода (21), на четвёртом – Терри Савчук (19), на пятом – Патрик Руа (18).