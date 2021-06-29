Стэмкос: мы ждём многого от Пойнта, Кучерова и Палата — и они не разочаровывают

Нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:1).



«Во втором перерыве мы договорились продолжать играть в свою игру. Мне кажется, что мы провели хороший второй период, за исключением его последних пяти минут. И в начале третьего периода нам нужно было погасить их порыв.



Оценить игру Кучерова? Это один из лучших игроков мира. Мы много раз видели, как он выезжает на позицию из круга вбрасывания и производит бросок. Это был важный гол, который дал нам вздохнуть свободно. Он сейчас играет как зверь.



«Монреаль» играет по системе и здорово закрывает соперника. Это тяжело, потому что остаётся мало места для манёвра. У них в составе габаритные защитники, которые чистят пятачок, у них есть сдерживающие звенья, ограничивающие твоё игровое пространство. Но в конечном счёте тройка Пойнта с Кучеровым и Палатом не просто так является элитной. Они уже были в такой ситуации и добивались успеха в прошлом году, и это перенеслось в нынешний плей-офф. Они – одна из важных причин, почему мы находимся там, где мы есть. Будь то первый раунд или финал, эти ребята ведут за собой. Мы многого от них ждём, и они не разочаровывают. Сегодня для нас это сработало, это элитные игроки, которых тяжело сдержать», — сказал Стэмкос.