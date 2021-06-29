Кучеров прокомментировал победу «Тампы» в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Монреалем»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:1).



«Мы придерживались своего плана, старались играть все 60 минут. Не думаем о сопернике, у нас есть система игры, есть план, мы его придерживаемся. Как себя чувствую, играя в финале после пропуска сезона? Психологически было тяжело, когда не мог играть. Но это уже в прошлом, сейчас я наслаждаюсь моментом, счастлив быть с ребятами и играть в финале.



Мой первый гол? Мне особо не пришлось ничего делать, просто бросил шайбу в сторону ворот, к счастью, отскок сыграл за нас. Мне показалось, что забил Палат, надеюсь, шайбу запишут на него. Нам надо ещё больше доводить шайбу до ворот», — рассказал Кучеров.