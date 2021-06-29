Кучеров прокомментировал победу «Тампы» в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Монреалем»
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:1).
«Мы придерживались своего плана, старались играть все 60 минут. Не думаем о сопернике, у нас есть система игры, есть план, мы его придерживаемся. Как себя чувствую, играя в финале после пропуска сезона? Психологически было тяжело, когда не мог играть. Но это уже в прошлом, сейчас я наслаждаюсь моментом, счастлив быть с ребятами и играть в финале.
Мой первый гол? Мне особо не пришлось ничего делать, просто бросил шайбу в сторону ворот, к счастью, отскок сыграл за нас. Мне показалось, что забил Палат, надеюсь, шайбу запишут на него. Нам надо ещё больше доводить шайбу до ворот», — рассказал Кучеров.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
08:31
-
08:19
-
08:09
-
07:45
-
07:41
-
07:19
-
07:08
-
06:55
-
06:31
-
06:25
-
06:21
-
06:13
-
06:03
-
06:02
-
05:37
-
03:45
-
02:22
- 28 июня 2021
-
23:41
-
22:54
-
22:26
-
21:42
-
21:12
-
20:44
-
20:01
-
19:24
-
18:45
-
18:27
-
18:00
-
17:18
-
17:00
-
16:53
-
16:31
-
15:15
-
15:00
-
14:45
Партнерский контент