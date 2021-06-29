Байден и Трюдо заключили пари на исход финала Кубка Стэнли

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заключили пари на исход финальной Кубка Стэнли, в которой встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» (1-0).



«Две лучшие команды НХЛ прямо сейчас сражаются друг с другом…как насчёт товарищеского пари?», — написал в «твиттере» Трюдо.



Байден ответил премьер-министру Канады, согласившись заключить спор. Отметим, что условия пари в настоящий момент остаются неизвестными.

Следующая игра решающей серии состоится в четверг, 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.



«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф 2020 года они оказались сильнее «Даллас Старз» со счётом 4-2.