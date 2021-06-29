«Авангард» подписал контракт с нападающим Прокопенко

«Авангард» подписал соглашение с форвардом Алексеем Прокопенко.



Как сообщает официальный сайт клуба, игрок заключил двусторонний контракт сроком на два года.



«Год назад мы предлагали Прокопенко остаться в «Авангарде» и развиваться в России, предлагали хорошие условия, индивидуальный план подготовки, но он выбрал другой путь. Время показало, что это было поспешное решение, но Алексей осознал ошибку и теперь попробует начать всё заново. Год практически потерян, но Алексей выразил желание вернуться, а мы решили дать Прокопенко ещё один шанс: он начнёт сборы с командой ВХЛ, а дальше должен будет всё доказать своей игрой», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.



Прокопенко дебютировал за «Омских Ястребов» в МХЛ в сезоне-2019/2020. Летом 2020 года нападающий перешёл в «Гатино Олимпикс» (Главная юниорская хоккейная Лига Квебека), где провёл 16 матчей, набрав 7 (7+0) очков.