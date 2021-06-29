Василевский вышел на 5-е место в списке голкиперов не из Канады по числу побед в плей-офф
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на пятое место в списке вратарей не из Канады по победам в плей-офф, выиграв свой 46-й матч в первой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:1).
Первое место занимает чех Доминик Гашек («Чикаго», «Баффало», «Детройт», «Оттава») — 65, второе место делят Том Баррассо («Баффало», «Питтсбург», «Оттава», «Каролина», «Торонто», «Сент-Луис») и Хенрик Лундквист («Рейнджерс») – 61. Четвёртый – Туукка Раск («Бостон») – 57.
Пятую строчку с Василевским делит Джонатан Куик («Лос-Анджелес»).
Напомним, российский голкипер выступает за «Тампу» с 2014 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2020 году. Также Василевский является обладателем «Везина Трофи» (2019).
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