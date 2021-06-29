Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питри: «Монреаль» ждёт возможности исправиться во втором матче

Питри: «Монреаль» ждёт возможности исправиться во втором матче
Комментарии

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри подвёл итоги первой встречи финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5).

«Конечно, третий и четвёртый голы в наши ворота оказались некстати. И снова возникали проблемы с переходом из защиты в нападение и обратно, опять были эти потери. В таких матчах это вообще некстати. Но мы знаем, что можем быть лучше, поэтому ждём возможности исправиться во втором матче», — приводит слова Питри официальный сайт НХЛ.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний защитник провёл 16 матчей, в которых совершил пять голевых передач при показателе полезности "+1" и двух минутах штрафа.

Второй матч серии между «Тампой» и «Монреалем» состоится в четверг, 1 июля. Начало — в 3:00 мск.

Новость по теме
Ричардсон: «Монреаль» не показал лучшую игру, так что мы знаем, что можем быть лучше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021