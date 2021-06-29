Шьяро: «Монреалю» нужно умнее обращаться с шайбой. Частые потери стали фактором в игре
Поделиться
Защитник «Монреаль Канадиенс» Бен Шьяро прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (1:5, 0-1).
«Определённо, частые потери были фактором в нашей игре. Мы шли в атаку, теряли шайбу, а „Тампа“ — очень быстрая команда, которая хорошо переходила в контратаки, пользуясь этими ситуациями, контролируя такие ляпы на синей линии. Конечно, нам нужно этот момент исправлять и умнее обращаться с шайбой», — приводит слова Шьяро официальный сайт НХЛ.
В нынешнем розыгрыше плей-офф провёл 18 встреч, в которых забросил одну шайбу, имея показатель полезности "-4" и 12 минут штрафного времени.
Второй матч финальной серии между «Тампой» и «Монреалем» состоится в четверг, 1 июля. Начало — в 3:00 мск.
Новость по темеПитри: «Монреаль» ждёт возможности исправиться во втором матче
Комментарии
- 29 июня 2021
-
11:13
-
10:58
-
10:43
-
10:20
-
09:56
-
09:40
-
09:22
-
09:12
-
08:53
-
08:31
-
08:19
-
08:09
-
07:45
-
07:41
-
07:19
-
07:08
-
06:55
-
06:31
-
06:25
-
06:21
-
06:13
-
06:03
-
06:02
-
05:37
-
03:45
-
02:22
- 28 июня 2021
-
23:41
-
22:54
-
22:26
-
21:42
-
21:12
-
20:44
-
20:01
-
19:24
-
18:45
Партнерский контент