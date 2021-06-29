Шьяро: «Монреалю» нужно умнее обращаться с шайбой. Частые потери стали фактором в игре

Защитник «Монреаль Канадиенс» Бен Шьяро прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (1:5, 0-1).



«Определённо, частые потери были фактором в нашей игре. Мы шли в атаку, теряли шайбу, а „Тампа“ — очень быстрая команда, которая хорошо переходила в контратаки, пользуясь этими ситуациями, контролируя такие ляпы на синей линии. Конечно, нам нужно этот момент исправлять и умнее обращаться с шайбой», — приводит слова Шьяро официальный сайт НХЛ.



В нынешнем розыгрыше плей-офф провёл 18 встреч, в которых забросил одну шайбу, имея показатель полезности "-4" и 12 минут штрафного времени.



Второй матч финальной серии между «Тампой» и «Монреалем» состоится в четверг, 1 июля. Начало — в 3:00 мск.

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