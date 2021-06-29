Церемония включения игроков в Зал хоккейной славы НХЛ состоится 15 ноября

Зал хоккейной славы объявил, что церемония включения новых членов будет проведена 15 ноября.



Впервые с 1993 года, когда зал переехал на Брукфилд-плейс, она пройдёт за его пределами. Церемония введения новых членов в Зал славы состоится в Торонто.



«Мы рады, что возвращаемся и в ноябре отпразднуем достижения класса-2020. Смена места проведения предоставляет нам гибкость в плане логистики и позволит расширить опыт всех участников по чествованию хоккейных легенд», — сказал председатель Зала славы Ленни Макдональд.



В категории игроков в Зал славы войдут Мариан Госса, Джером Игинла, Даг Уилсон, Кевин Лоу и Ким Сент-Пьер, а в категории «строители» (генменеджеры) — Кен Холланд. О решении отборочного комитета было объявлено в июне 2020 года.