Жарков: хочу строить династию с «Авангардом» и выиграть второй Кубок Гагарина подряд

Нападающий Владимир Жарков рассказал о своём переходе из «Салавата Юлаева» в «Авангард», а также об ожиданиях от игры в омском клубе.



«Как случился твой переход в «Авангард»? Быстро, я бы даже сказал — молниеносно! Была очень большая заинтересованность, общались и с генеральным менеджером, и с главным тренером «Авангарда». Особо долго не думал и принял предложение, потому что слышал, что «Авангард» меня давно ждал и хотел видеть у себя в команде.



Помочь хочу только одним: начать строить династию и выиграть второй Кубок Гагарина подряд. Почему нет, в НХЛ сейчас «Тампа» играет в финале второй год подряд, так что хочется, чтобы никто в России не говорил, что вот, Омск выиграл и всё, им хватит. Наоборот, надо строить тенденцию: если есть чемпионская команда и чемпионские амбиции, то каждый год они должны быть только выше и голоднее до побед. Даже если ты выиграл один раз, то надо хотеть второй, третий, пятый. К тому же я еще не выигрывал Кубок Гагарина, хочется сделать это в будущем сезоне.



Что жду от работы с Хартли? Мы уже пообщались, примерно поняли друг друга, кто чего хочет, какое видение. И получилось, что оба хотим одного и того же — просто побеждать и выиграть Кубок Гагарина. Начинаем работать с середины июля, думаю, всё будет плодотворно, в позитивной атмосфере. Так что в этом плане я не переживаю, потому что это грамотный тренер с высокими амбициями, очень грамотно тактически обученный. Так что всё будет в лучшем виде», — приводит слова Жаркова официальный сайт клуба.