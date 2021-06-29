Беттмэн: судьи в НХЛ — лучшие не только в мировом хоккее, но и в спорте в целом

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о работе судей лиги.



«Наши судьи — лучшие не только в мировом хоккее, а в любом виде спорта в целом. Им очень тяжело работать, потому что ни один вид спорта не может сравниться по скорости и моменту принятия решений за доли секунды.



Да, иногда арбитры ошибаются. Но не так много, как некоторые предполагают. Точно так же, как тренеры и игроки делают ошибки, судьи тоже иногда делают это. Нам не нравится, когда это происходит. Но таков человеческий фактор в нашей игре".



Хотели бы мы, чтобы было достигнуто совершенство? Безусловно. Возможно ли это? Конечно, нет. Но наша цель — продолжать прилагать усилия, чтобы максимально приблизиться к совершенству, и мы продолжим искать судей, обучать их, оценивать и стремиться к идеалу», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.