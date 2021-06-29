Полыгалов и Захарчук стали игроками «Нефтяника»
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Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Нефтяник» пополнили три хоккеиста.
Как сообщает официальный сайт лиги, состав усилился защитниками Степаном Захарчуком и Дмитрием Шулениным, а также нападающим Игорем Полыгаловым. О сроках действия соглашений между игроками и клубом не сообщается.
Захарчук выступал в различных клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – «Ак Барс», «Лада», «Торпедо», «Нефтехимик», «Адмирал» — 520 матчей, 102 (28+74) очка. Шуленин выступал за «Торпедо», рижское «Динамо», «Амур» — 141 матч, 14 (2+12) результативных баллов, а также играл в ВХЛ за «Саров», «Сокол» и ХК «Ростов» — 50 игр, 9 (3+6) очков.
Попыгалов играл в КХЛ за «Нефтехимик», «Спартак», московское «Динамо» и «Трактор», в 664 играх он набрал 259 (129+130) очков.
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