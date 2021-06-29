Кучеров вышел на 4-е место в списке крайних форвардов, набиравших 3+ очка в плей-офф

«Тампа» одержала победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:1, 1-0).
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, забросив две шайбы и отдавший одну голевую передачу, вышел на четвёртое место в списке крайних нападающих, набиравших три и более балла в плей-офф Кубка Стэнли. Для 28-летнего форварда последний матч стал 17-м с подобным достижением.
Первое место занимает Яри Курри («Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Рейнджерс», «Анахайм», «Колорадо») – 28 матчей в плей-офф с 3+ баллами. Второй – Яромир Ягр («Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флорида», «Калгари») – 20. Третье место у Майка Босси («Айлендерс») – 18.
Напомним, Кучеров стал первым игроком в этом сезоне, который сумел набрать 30 очков в розыгрыше Кубка Стэнли.
- 29 июня 2021
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