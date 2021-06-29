Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с Радилом

Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим сборной Чехии Лукашем Радилом, сообщает официальный сайт клуба.



Прошедший сезон КХЛ 30-летний игрок провёл в составе московского «Спартака», сыграв 55 матчей и набрав 32(19+13) очка при показателе полезности «-4». В плей-офф чех принял участие в трёх играх, не отметившись результативными действиями. Радил выступал за «Спартак» с 2015 по 2018 год, затем вернувшись в 2020 году.



Форвард также выступал в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс» (2018-2020). Он провёл 56 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал четыре голевых передачи.



Радил участвовал в Олимпийских играх и двух чемпионатах мира в составе сборной Чехии, проведя в общей сложности 132 игры и набрав 70 (29+41) очков.