Зарплаты игроков НХЛ упали на 11,6% по сравнению с прошлым сезоном
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о снижении зарплат в НХЛ.
Отмечается, что размер средней зарплаты в сезоне-2020/2021 снизился на 11,6%, составив около $ 2,96 миллиона. В сезоне-2019/2020 сумма держалась в районе $ 3,35 миллионов.
Также это означает, что были понижены пороги по предложениям ограниченно свободным агентам.
Для сравнения, раньше максимальная компенсация (4 пика первого раунда драфта) полагалась за предложение контракта с кэпхитом около $ 10,9 миллионов или больше, то теперь – $ 10,28 млн и более.
Также Фридман сообщил, что многие клубы в лиги в настоящий момент заморозили переговоры по переходу игроков из-за предстоящего драфта расширения, в котором игроков будет выбирать новичок — «Сиэтл Кракен».
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