Валитов вернулся в систему «Автомобилиста», Гришаков продлил контракт с клубом

Защитник Даниил Валитов вернулся в систему «Автомобилиста», форвард Андрей Гришаков продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт екатеринбуржцев. Оба контракта носят двусторонний характер и рассчитаны на один сезон.

В сезоне-2020/2021 Гришаков выступал за фарм-клуб «Автомобилиста» «Горняк» из Учалов, который с нового сезона будет базироваться в Екатеринбурге. В регулярном чемпионате на счету нападающего 34 матча, в которых он набрал 21 очко: забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у игрока одна передача в трёх играх.

Защитник Даниил Валитов выступал в системе екатеринбуржцев до сезона-2020/2021, после чего ушёл в чемпионат Германии играть за «Крефельд Пингвин». В немецком чемпионате игрок провёл 16 игр в регулярке и отдал одну результативную передачу.