Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валитов вернулся в систему «Автомобилиста», Гришаков продлил контракт с клубом

Валитов вернулся в систему «Автомобилиста», Гришаков продлил контракт с клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Даниил Валитов вернулся в систему «Автомобилиста», форвард Андрей Гришаков продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт екатеринбуржцев. Оба контракта носят двусторонний характер и рассчитаны на один сезон.

В сезоне-2020/2021 Гришаков выступал за фарм-клуб «Автомобилиста» «Горняк» из Учалов, который с нового сезона будет базироваться в Екатеринбурге. В регулярном чемпионате на счету нападающего 34 матча, в которых он набрал 21 очко: забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у игрока одна передача в трёх играх.

Защитник Даниил Валитов выступал в системе екатеринбуржцев до сезона-2020/2021, после чего ушёл в чемпионат Германии играть за «Крефельд Пингвин». В немецком чемпионате игрок провёл 16 игр в регулярке и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Филяев — о переходе в систему «Автомобилиста»: они набрали мне в WhatsApp и предложили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021