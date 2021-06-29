Валитов вернулся в систему «Автомобилиста», Гришаков продлил контракт с клубом

Защитник Даниил Валитов вернулся в систему «Автомобилиста», форвард Андрей Гришаков продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт екатеринбуржцев. Оба контракта носят двусторонний характер и рассчитаны на один сезон.
В сезоне-2020/2021 Гришаков выступал за фарм-клуб «Автомобилиста» «Горняк» из Учалов, который с нового сезона будет базироваться в Екатеринбурге. В регулярном чемпионате на счету нападающего 34 матча, в которых он набрал 21 очко: забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у игрока одна передача в трёх играх.
Защитник Даниил Валитов выступал в системе екатеринбуржцев до сезона-2020/2021, после чего ушёл в чемпионат Германии играть за «Крефельд Пингвин». В немецком чемпионате игрок провёл 16 игр в регулярке и отдал одну результативную передачу.
- 29 июня 2021
-
16:49
-
16:41
-
16:18
-
15:35
-
15:09
-
14:35
-
14:06
-
13:54
-
13:24
-
13:04
-
12:31
-
12:15
-
12:04
-
11:52
-
11:13
-
10:58
-
10:43
-
10:20
-
09:56
-
09:40
-
09:22
-
09:12
-
08:53
-
08:31
-
08:19
-
08:09
-
07:45
-
07:41
-
07:19
-
07:08
-
06:55
-
06:31
-
06:25
-
06:21
-
06:13