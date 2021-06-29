Форвард «Айлендерс» Пажо перенёс операцию на руке. Он будет готов к началу сезона

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился информацией о состоянии здоровья нападающих Андерса Ли и Жан-Габриеля Пажо.
«Андерс Ли катается и будет на 100% готов к тренировочному лагерю. Пажо вчера прооперировали руку, и он будет готов к началу сезона», – цитирует Ламорелло официальный «твиттер» «Айлендерс».
Напомним, Андерс Ли пропустил часть сезона из-за травмы передней крестообразной связки.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Пажо провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 28 очков: забросил 14 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на счету игрока 19 матчей, где он набрал 13 очков (3+10).
По итогам регулярного чемпионата «Айлендерс» заняли четвёртое место в таблице Восточного дивизиона и вышли в плей-офф, где обыграли «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз» в первых двух раундах, а в полуфинале уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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