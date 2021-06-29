«Айлендерс» намерен продлить контракты с Сизикасом и Палмьери
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«Нью-Йорк Айлендерс» хочет предложить новые контракты нападающим Кайлу Палмьери и Кейси Сизикасу.
«Сделаю всё возможное, чтобы продлить соглашение с Сизикасом. Если удастся, я бы хотел подписать контракт с Палмьери», — цитирует генерального менеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло журналист Брайан Комптон в «Твиттере».
В текущем сезоне НХЛ Сизикас провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил семь шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на его счету пять очков (2+3) в 19 играх.
Кайл Палмьери начинал сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», после чего перешёл в «Айлендерс». В составе «островитян» форвард сыграл 17 матчей в регулярке и набрал четыре балла (2+2), в плей-офф у игрока девять очков (7+2) в 19 встречах.
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