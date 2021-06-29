Источник: Тарасенко назвал «Сент-Луису» команды, где мог бы продолжить карьеру

«Сент-Луис Блюз» рассматривает возможность обмена российского нападающего Владимира Тарасенко, сообщает Daily Faceoff.
По информации источника, у Тарасенко есть пункт с полной оговоркой о запрете обмена, однако после проверки выяснилось, что игрок предупредил «Сент-Луис» о нескольких командах, в которые он хотел бы перейти, чтобы сменить обстановку.
У 29-летнего Тарасенко осталось два года по контракту с кэпхитом $ 7,5 млн за сезон. За последние два года он сыграл 34 игры из-за рецидива травмы плеча.
Напомним, Тарасенко занимает пятое место в истории франшизы «Блюз» по забитым голам. В его активе 531 матч, где он набрал 442 очка, забросив при этом 218 шайб.
В текущем сезоне Тарасенко провёл 24 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 14 очков (4+10). В плей-офф у форварда два гола в четырёх встречах.
- 29 июня 2021
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