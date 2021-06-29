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Тютин — о критике Ротенберга: считаю, я имею право высказываться на эту тему

Тютин — о критике Ротенберга: считаю, я имею право высказываться на эту тему
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Бывший защитник сборной России Фёдор Тютин ответил на вопрос об оскорбительном посте в адрес главы штаба сборной России и первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

«Я гражданин России, хоть и живу далеко от Родины, мне небезразлично, что происходит в нашем хоккее. Уж извините, но я считаю, я имею право высказываться на эту тему. Ярлыки я никому не вешаю, просто говорю по факту, как есть», — написал Тютин в «Инстаграме».

Напомним, Фёдор Тютин завершил карьеру в 2017 году. На чемпионате мира — 2008 по хоккею Тютин стал обладателем золотых медалей в составе россиян. Среди российских защитников Тютин входит в топ-5 по количеству матчей в НХЛ.

Ранее экс-игрок опубликовал оскорбительный пост в «Инстаграме» в адрес Романа Ротенберга.

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