Тютин — о критике Ротенберга: считаю, я имею право высказываться на эту тему

Бывший защитник сборной России Фёдор Тютин ответил на вопрос об оскорбительном посте в адрес главы штаба сборной России и первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.



«Я гражданин России, хоть и живу далеко от Родины, мне небезразлично, что происходит в нашем хоккее. Уж извините, но я считаю, я имею право высказываться на эту тему. Ярлыки я никому не вешаю, просто говорю по факту, как есть», — написал Тютин в «Инстаграме».

Напомним, Фёдор Тютин завершил карьеру в 2017 году. На чемпионате мира — 2008 по хоккею Тютин стал обладателем золотых медалей в составе россиян. Среди российских защитников Тютин входит в топ-5 по количеству матчей в НХЛ.

Ранее экс-игрок опубликовал оскорбительный пост в «Инстаграме» в адрес Романа Ротенберга.