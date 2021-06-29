Голкипер «Сибири» Сятери покрасил шлем в цвета клуба
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Руководитель пресс-службы «Сибири» Мария Левинская опубликовала в «Твиттере» шлем голкипера Харри Сятери на сезон-2021/2022.
Напомним, финский голкипер выступает за новосибирский клуб с сезона-2019/2020. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги вратарь провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. По ходу сезона Сятери отразил 92,18% бросков по своим воротам, его коэффициент надёжности составляет 2.24.
По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
Ранее Сятери выступал за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуда», подольский «Витязь», «Флориду Пантерз», а также за «Спрингфилд Тандербёрдс» и «Гранд-Тандербёрдс».
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