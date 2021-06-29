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Виталий Пинчук подписал контракт с минским «Динамо»

Виталий Пинчук подписал контракт с минским «Динамо»
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Нападающий Виталий Пинчук подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с молодым белорусским форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Пинчук стал лучшим молодым игроком белорусской Экстралиги по итогам сезона-2020/2021. В минувшем чемпионате нападающий провёл за жлобинский «Металлург» 38 матчей и набрал 25 очков: забросил 10 шайб и отдал 15 результативных передач. Показатель полезности игрока «+12». В серии плей-офф форвард провёл 13 встреч и набрал шесть баллов (1+5) при показателе полезности «+2».

Ранее Виталий Пинчук уже играл в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2020/2021 форвард провёл за минское «Динамо» шесть матчей.

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