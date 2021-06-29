«Рейнджерс» выкупят контракт Деанджело. Он не играл с января из-за конфликта с Георгиевым

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело покинет «Рейнджерс», сообщает Daily Faceoff. Клуб выкупит контракт хоккеиста по завершении сезона.

Окно для выкупа контракта откроется через сутки после финала Кубка Стэнли.

После выкупа клуб из «Нью-Йорка» заплатит $ 383 тыс. в сезоне-2020/2021 и $ 883 тыс. в сезоне-2022/2023.

Напомним, что 30 января после матча с «Питтсбургом» по пути в раздевалку произошёл конфликт между российским голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. По итогам внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в плей-офф.