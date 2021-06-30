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Макдэвид выиграл приз «Тед Линдсей Эворд», вручаемый самому выдающемуся игроку сезона НХЛ

Макдэвид выиграл приз «Тед Линдсей Эворд», вручаемый самому выдающемуся игроку сезона НХЛ
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24-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В число претендентов на награду также входили форварды Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» и Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».

Кросби уже трижды становился обладателем этой индивидуальной награды, Макдэвид — дважды.

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 62 (24+38) очка. В плей-офф у канадца 2 (1+1) очка в шести встречах.

На счету Мэттьюса 52 матча регулярного чемпионата и 66 (41+25) очков при показателе полезности «+21». Кроме того, форвард «Торонто» отыграл семь встреч в плей-офф, набрав 5 (1+4) очков.

Макдэвид принял участие в 56 матчах регулярки, набрав 105 (33+72) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф нападающий «Эдмонтона» сыграл четыре встречи и набрал 4 (1+3) очка.

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