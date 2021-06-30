Василевский уступил Флёри в борьбе за приз лучшему вратарю сезона НХЛ – «Везина Трофи»

26-летний российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский не сумел выиграть индивидуальную награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата – «Везину Трофи». В этом году обладателем этого приза стал вратарь «Вегас Голден Найтс» — Марк-Андре Флёри, сообщается в «Твиттере» НХЛ.

Также на награду претендовал и немецкий вратарь «Колорадо Эвеланш» — Филипп Грубауэр.

Василевский был номинирован на трофей в четвёртый раз подряд, а в 2019 году россиянин выиграл награду. Для 36-летнего Флёри эта «Везина» стала первой за карьеру.



В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Василевский провёл 42 встречи, в которых одержал 31 победу, отражая 92,5% бросков и проведя пять игр на ноль, коэффициент надёжности – 2,21. У Флёри – 26 побед в 36 играх при 92,8% отражённых бросков, шести играх на ноль и коэффициенте надёжности 1,98.