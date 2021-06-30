Адам Фокс из «Рейнджерс» признан лучшим защитником по итогам регулярного сезона НХЛ

23-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс выиграл индивидуальную награду «Джеймс Норрис Трофи», вручаемую лучшему игроку его амплуа по итогам регулярного сезона НХЛ, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».
В борьбе за престижный приз ему удалось обойти Виктора Хедмана из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Кейла Макара из «Колорадо Эвеланш».
23-летний Фокс в текущем сезоне принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 42 результативные передачи при показателе полезности "+19".
30-летний Хедман отыграл 54 матча регулярного чемпионата, набрав 45 (9+36) очков при коэффициенте полезности "+5". В текущем плей-офф на счету шведа 11 встреч, в которых он отдал 11 результативных передач при показателе полезности "-4".
22-летний Макар принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил восемь шайб и отдал 36 результативных передач при показателе полезности "+17". В текущем плей-офф на счету канадца девять матчей, в которых он набрал 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности "+1".
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