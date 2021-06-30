Макдэвид обошёл Маккиннона и Мэттьюса в борьбе за «Харт Мемориал Трофи»

24-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вслед за наградой самому выдающемуся игроку сезона НХЛ взял ещё один индивидуальный приз – «Харт Мемориал Трофи», который вручается хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».



Конкуренцию в борьбе за приз ему составляли Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».



В регулярном сезоне-2020/2021 Мэттьюс сыграл в 52 матчах, набрав 66 (41+25) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф форвард провёл семь игр и набрав 5 (1+4) баллов.



Маккиннон участвовал в 48 встречах «Колорадо» в регулярном чемпионате и набрал 65 (20+45) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф форвард сыграл в 9 матчах, забросив восемь шайб и отдав пять голевых передач.



Макдэвид провёл 56 игр в чемпионате-2020/2021 и набрал 105 (33+72) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф канадский нападающий сыграл в четырёх играх, забросив одну шайбу и отдав три голевых паса.

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