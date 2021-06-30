Агент Василевского: «Везина» — не тот приз, которого желает Андрей

Дэн Мильштейн, агент 26-летнего российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал тот факт, что его клиент уступил вратарю Марк-Андре Флёри в номинации на приз лучшему голкиперу регулярного сезона НХЛ – «Везина Трофи».

«Везина» — это не тот приз, которого желает Андрей. Василевский полностью сосредоточен на том, чтобы помочь «Тампе» выиграть второй Кубок Стэнли подряд», — цитирует Мильштейна журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

Василевский был номинирован на трофей в четвёртый раз подряд, а в 2019 году россиянин выиграл награду. Для 36-летнего Флёри эта «Везина» стала первой за карьеру.



В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Василевский провёл 42 встречи, в которых одержал 31 победу, отражая 92,5% бросков и проведя пять игр на ноль, коэффициент надёжности – 2,21. У Флёри – 26 побед в 36 играх при 92,8% отражённых бросков, шести играх на ноль и коэффициенте надёжности 1,98.