Василевский вошёл в первую сборную сезона НХЛ

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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала в соцсети составы двух символических сборных турнира.

В первую сборную попали: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Во вторую команду включены: Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») и Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»), Даги Хэмилтон («Каролина Харрикейнз») и Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтинг» играет с «Монреаль Канадиенс». В первом матче «Лайтнинг» победили со счетом 5:1.

Ранее стали известно, что Василевский не сумел выиграть индивидуальную награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата – «Везину Трофи». В этом году обладателем приза стал вратарь «Вегас Голден Найтс» — Марк-Андре Флёри.