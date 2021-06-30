Василевский вошёл в первую сборную сезона НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала в соцсети составы двух символических сборных турнира.
В первую сборную попали: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
Во вторую команду включены: Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») и Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»), Даги Хэмилтон («Каролина Харрикейнз») и Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).
Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтинг» играет с «Монреаль Канадиенс». В первом матче «Лайтнинг» победили со счетом 5:1.
Ранее стали известно, что Василевский не сумел выиграть индивидуальную награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата – «Везину Трофи». В этом году обладателем приза стал вратарь «Вегас Голден Найтс» — Марк-Андре Флёри.
- 30 июня 2021
-
06:53
-
04:36
-
03:42
-
03:20
-
03:10
-
03:04
-
02:51
-
02:41
-
00:46
- 29 июня 2021
-
23:40
-
23:16
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:28
-
21:01
-
20:51
-
20:42
-
20:32
-
20:23
-
20:11
-
20:00
-
19:34
-
19:27
-
19:01
-
18:44
-
17:55
-
17:33
-
16:49
-
16:41
-
16:18
-
15:35
-
15:09
-
14:35
-
14:06